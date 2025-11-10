Cronaca

Blitz nei cantieri edili nel Palermitano: attività sospesa e multe per oltre 13mila euro

I controlli degli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo si sono concentrati, negli ultimi giorni, sul settore edile. Tra i cantieri visitati, due sono risultati non in regola con le norma in materia di salute e sicurezza; per uno è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, per l’altro sono scattate solo le sanzioni.

Nel primo cantiere, che operava a Carini, mancava il POS (Piano operativo della sicurezza), pertanto l’attività è stata sospesa. All’interno dello stesso cantiere era presente anche un’altra ditta, alla quale sono state contestate l’inadeguatezza della protezione dell’impianto elettrico e l’assenza degli opportuni mezzi di estinzione degli incendi. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a oltre 8.000 euro.

Nel secondo cantiere, a Bagheria, sono state contestate, tra le altre violazioni, la presenza di elementi del ponteggio deteriorati, la mancata installazione di mantovane, l’assenza di mezzi di estinzione degli incendi, l’inadeguatezza della recinzione di cantiere. L’ammontare delle sanzioni irrogate è di 5.000 euro circa.

