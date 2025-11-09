Nubifragio a Palermo, mamma, papà e neonato salvati in via Ugo La Malfa

Piove forte a Palermo e si creano allagamenti e disagi. Alle 16.15 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco ordinaria e una del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa in prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani).

Le persone intrappolate, un uomo, una e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dal personale VVF e affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

Lungo la Sp57, invece, un muro laterale della strada è crollato finendo su alcuni mezzi posteggiati in una proprietà privata. Sul posto la Municipale palermitana, i vigili del fuoco e la protezione civile.