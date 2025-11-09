Meteo

Arriva una tempesta atlantica, la Protezione Civile: “Massima prudenza, rischio allagamenti”

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

In Sicilia un’ondata di maltempo di origine atlantica. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta gialla valido per l’intera giornata di oggi, domenica 9 novembre, avvisando di un imminente e rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta l’isola.

Ma cosa significa in concreto? A partire dalle prime luci dell’alba e per le successive 24-36 ore, il cielo sopra la Sicilia sarà tutt’altro che tranquillo. Sono attese precipitazioni sparse che assumeranno spesso la forma di violenti rovesci o temporali. Non si tratterà solo di pioggia: il “pacchetto” maltempo include anche forti raffiche di vento, un’intensa attività elettrica (fulmini) e la concreta possibilità di grandinate.

All’origine di tutto c’è una perturbazione nata sulla Penisola Iberica, che si sta muovendo velocemente verso il Mediterraneo. Gli esperti meteo parlano di una vera e propria “storm line”, una linea di tempesta destinata ad attraversare la regione da ovest verso est. Questo significa che i fenomeni, sebbene di breve durata, potranno essere particolarmente intensi e concentrati, con un potenziale di pericolosità da non sottovalutare.

L’attenzione è massima soprattutto nel Trapanese, con un occhio di riguardo per le isole Egadi, come Favignana, che saranno le prime a sperimentare l’impatto del fronte temporalesco. Subito dopo, la perturbazione si sposterà verso Sciacca, l’Agrigentino e la piana di Gela, per poi risalire verso le aree interne e la costa ionica, fino a raggiungere lo Stretto di Messina.

I meteorologi descrivono questo sistema come una “ciclogenesi attiva”, un termine tecnico per indicare una perturbazione che si rafforza molto velocemente, rendendo le previsioni una sfida complessa. “È una configurazione instabile e turbolenta”, spiegano gli addetti ai lavori, “capace di generare fenomeni improvvisi, localizzati e talvolta estremi”.

Non a caso, il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha lanciato un appello a tutti i Comuni, specialmente quelli costieri o con note fragilità idrogeologiche. L’invito è ad attivare immediatamente le procedure di emergenza e a presidiare, con Polizia locale e volontari, i punti più critici del territorio: sottopassi, incroci a rischio allagamento, tratti di costa esposti a mareggiate e corsi d’acqua.

Un avvertimento importante riguarda l’intensità dei fenomeni: la Protezione Civile sottolinea che anche con quantitativi di pioggia non eccezionali, potrebbero verificarsi allagamenti lampo e pericolosi ruscellamenti, con correnti d’acqua capaci di trascinare via persone e veicoli.

News suggerite per te:

  1. Maltempo, la Protezione Civile dirama l’allerta meteo: la Sicilia si prepara a una notte di piogge e temporali
  2. Allerta meteo della Protezione Civile: attenzione nel Messinese e sulla costa tirrenica
  3. Piogge in arrivo in Sicilia, è allerta meteo gialla della Protezione Civile
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Distrugge il B&B dell’ex e la minaccia con una pistola: scatta l’arresto e il braccialetto elettronico
Cronaca In primo piano
Auto travolge una bici dopo una curva: morto un ciclista di 45 anni
Cronaca
Allerta meteo gialla in Sicilia
Allerta meteo gialla in Sicilia, piogge e temporali i tutta l’isola
Meteo
È morto a 69 anni il maestro Beppe Vessicchio
Cronaca
Palermo, ciak si gira: l’atteso film su Biagio Conte prende vita tra le strade della città
Intrattenimento Società TV