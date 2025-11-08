Auto travolge una bici dopo una curva: morto un ciclista di 45 anni

Una serata tranquilla si trasforma in tragedia sulle strade siciliane. Un uomo di 45 anni ha perso la vita mentre era in sella alla sua bicicletta, travolto da un’auto in corsa. Il dramma si è consumato in contrada Monasteri, nel territorio di Floridia.

La vittima, un cittadino di origine polacca, stava godendo di una passeggiata sulle due ruote quando il suo percorso si è incrociato fatalmente con quello di una vettura. Secondo una prima, sommaria ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, l’uomo sarebbe stato violentemente tamponato da dietro. L’impatto, avvenuto poco dopo una curva, non gli ha lasciato scampo.

Inutili, purtroppo, i soccorsi. Nonostante la chiamata al numero d’emergenza sia stata tempestiva, all’arrivo dell’ambulanza per il 45enne non c’era già più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere sull’asfalto, e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ora spetta agli inquirenti fare piena luce sulla dinamica dell’incidente. Le indagini sono appena iniziate e si concentrano su diversi fattori. Alcune testimonianze raccolte sul posto parlano di un tratto di strada particolarmente buio e poco illuminato, un elemento che potrebbe aver contribuito alla tragedia. Tuttavia, l’attenzione della Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, è rivolta principalmente al comportamento del conducente dell’auto.