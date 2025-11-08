Meteo

Allerta meteo gialla in Sicilia, piogge e temporali i tutta l’isola

di Redazione Web
lettura in 0 minuti
Allerta meteo gialla in Sicilia

Allerta meteo gialla in Sicilia per domani, domenica 9 novembre. Lo dice il bollettino del Dipartimento regionale di Protezione civile.

La nota dice che in tutta la Sicilia vi saranno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-occidentali,
con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di
rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente
moderati.

