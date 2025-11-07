Cronaca

La Finanza entra in pizzerie e negozi, scoperti 9 lavoratori in nero, 4 con l’Assegno di Inclusione

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti mirati controlli nei confronti di tre attività economiche marsalesi (una pizzeria, una gelateria e un negozio di articoli per la casa) individuando complessivamente nove lavoratori in nero, tutti di nazionalità italiana.

In relazione al potenziamento dei controlli sul territorio disposti nell’ambito del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica sono stati eseguiti mirati controlli nei confronti di tre attività economiche marsalesi (una pizzeria, una gelateria e un negozio di articoli per la casa) individuando complessivamente nove lavoratori in nero, tutti di nazionalità italiana.

In particolare, i finanzieri marsalesi hanno sorpreso i lavoratori intenti a svolgere le attività di cameriere e di addetti alle vendite all’interno dei locali adibiti ad attività d’impresa, senza che il loro rapporto di lavoro fosse stato preventivamente comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’impiego.

I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare come quattro lavoratori “in nero” appartenessero a nuclei familiari percettori dell’Assegno di Inclusione (misura di sostegno economico e sociale che dal 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza) e uno risultasse percettore della Nuova Assicurazione Sociale per

News suggerite per te:

  1. Palermo, Monreale, Corleone, Polizzi: scoperti decine di lavoratori in nero
  2. Palermo, controlli a tappeto tra Zisa e Noce: scoperti lavoratori in nero, droga e allacci abusivi alla rete elettrica
  3. Palermo, blitz in un mercato abusivo da 1000 mq: 11 lavoratori in nero, due prendevano l’assegno d’inclusione
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Rubavano auto e chiedevano il riscatto su Facebook, 7 arresti nel Palermitano
Cronaca
Nuovo scandalo di mazzette e appalti truccati in sanità, chiesti 8 arresti in carcere e 4 ai domiciliari
Cronaca In primo piano
"Coltiva il Futuro, Nutri il Pianeta": il progetto di educazione ambientale e alimentare rivolto agli studenti di due comuni siciliani
Comunicati stampa
Arrivano forti temporali in Sicilia, scatta l’allerta meteo gialla
Meteo
Nuova tragedia nel Palermitano, lite finisce a coltellate: un giovane lotta tra la vita e la morte in ospedale
Cronaca