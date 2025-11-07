Cronaca

Cane abbandonato in uno scoglio salvato dai Vigili del fuoco a Sferracavallo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I Vigili del Fuoco salvano un cagnolino in uno scoglio in mezzo al mare. Alle ore 8.30 circa, alcune squadre VVF sono intervenute sul lungomare di Sferracavallo per il recupero di un cane abbandonato che si trovava su uno scoglio in prossimità della riva.

Il personale delle squadre di terra e del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno portato in salvo il cane, che è stato in seguito portato presso il canile comunale ed affidato alle cure del personale dello stesso.

