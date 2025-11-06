Incidente mortale in via Messina Montagne, perde la vita il vetraio 65enne Vito Tomasino

Un destino crudele ha spezzato un’altra vita, gettando di nuovo un’ombra di dolore sul quartiere Borgo Nuovo di Palermo. A poco più di un mese dalla tragica scomparsa di Franco Puleo, la comunità si ritrova a piangere un altro dei suoi figli: Vito Tomasino, 65 anni, artigiano stimato e uomo dal cuore grande, rimasto vittima di un terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi.

L’impatto fatale è avvenuto in via Messina Montagne, una strada che Vito percorreva chissà quante volte. Erano circa le 14 quando il suo furgone, il compagno di una vita di lavoro, si è scontrato violentemente con un camion. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato così, mentre era fuori per una delle sue “chiamate”, come sempre pronto a risolvere il problema di un cliente con la sua maestria.

Vito non aveva una bottega fissa; il suo laboratorio era itinerante, un furgone carico di vetri, cornici e di quella passione che lo aveva reso un punto di riferimento per tanti. Era il “gigante buono” del quartiere, un soprannome che racchiudeva perfettamente la sua essenza: una stazza imponente che conteneva un’anima gentile e una generosità rara. Chiunque lo abbia conosciuto lo ricorda come un lavoratore instancabile, un marito innamorato, un padre e un nonno orgoglioso e presente.

“Il Signore vuole accanto a sé i migliori, i peggiori li lascia qui, in questo inferno”, sono le parole rotte dal dolore di un amico fraterno, che riassumono il sentimento di un intero quartiere. Una comunità già ferita che ora si stringe attorno alla moglie, ai due figli e ai nipoti di Vito.

L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì nella sua Borgo Nuovo. L’orario delle esequie verrà comunicato nelle prossime ore, per permettere a tutti coloro che gli hanno voluto bene di rendergli omaggio.