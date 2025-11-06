Cronaca

Auto ribaltata sulla Palermo-Catania, un ferito in ospedale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Violento incidente nella notte sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Enna. Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata, finendo la sua corsa sulla carreggiata. Alla guida del mezzo c’era una sola persona, che è rimasta ferita nell’impatto: il Conducente è stato trasportato dal 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona dell’intervento; gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas, per la gestione della viabilità e per compiere i rilievi.

News suggerite per te:

  1. Terribile schianto a Palermo, auto ribaltata nella notte
  2. Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello
  3. Lavori sulla Palermo-Catania a Bagheria, avviso agli automobilisti: attese lunghe code
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Arrivano forti temporali in Sicilia, scatta l’allerta meteo gialla
Meteo
Nuova tragedia nel Palermitano, lite finisce a coltellate: un giovane lotta tra la vita e la morte in ospedale
Cronaca
Dalle risate con Fiorello al set antimafia con Placido, l’incredibile trasformismo dell’attore siciliano Angelo Faraci
Società
Maxi controlli dei carabinieri nel Palermitano: 16 denunce, 10 veicoli sequestrati e 3 patenti ritirate
Cronaca In primo piano
Morto per un tumore a 9 anni, la Chiesa avvia l’iter per rendere beato il piccolo siciliano Manuel
Società