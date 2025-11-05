Liste d’attesa, l’Asp di Palermo attiva il “Percorso di tutela”: come richiedere una visita in tempi brevi

PALERMO – Un nuovo strumento per assicurare ai cittadini tempi di attesa compatibili con la priorità indicata dal medico prescrittore. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha attivato il “Percorso di tutela”, una procedura straordinaria che si affianca ai consueti canali di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, pensata per garantire l’erogazione delle visite o degli esami entro i termini previsti dalla classe di priorità (U, B, D o P).

Il percorso si rivolge agli utenti che, pur in possesso di una prescrizione medica, non riescono a ottenere un appuntamento nei tempi massimi previsti. In questi casi, il cittadino può compilare l’apposito modulo in formato editabile disponibile sul sito istituzionale dell’Asp di Palermo e inviarlo, insieme alla documentazione richiesta, all’indirizzo e-mail reclami@asppalermo.org.

L’Azienda, entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, provvederà a contattare l’utente per assegnare una nuova data e sede della prestazione, rispettando la priorità indicata dal medico curante. La disponibilità sarà individuata in qualunque struttura sanitaria pubblica della provincia di Palermo. In presenza di situazioni particolari – come disabilità, patologie cronico-degenerative o neoplastiche in trattamento – è prevista la possibilità di deroga territoriale.

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi previsti in regime istituzionale, l’Asp (così come previsto dal D.Lgs. 124/1998, art. 3, commi 10 e 13), garantirà la prestazione in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), ma a carico del cittadino ci sarà soltanto l’importo del ticket sanitario.

“Il ‘Percorso di tutela’ rappresenta un impegno concreto per assicurare ai cittadini un accesso equo e tempestivo alle prestazioni sanitarie – sottolineano il Direttore sanitario, Antonino Levita, e il Direttore amministrativo, Ignazio del Campo – è un meccanismo di garanzia che consente di superare eventuali criticità organizzative, mettendo al centro la salute e i diritti dell’assistito”.

Il modulo per richiedere l’accesso al “Percorso di tutela” è disponibile sul sito ufficiale dell’Asp di Palermo al link: https://www.asppalermo.org/wp-content/uploads/2025/10/Modulo-Richiesta-Accesso-al-Percorso-di-Tutela.pdf