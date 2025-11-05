Cronaca

Incidente mortale in viale Regione Siciliana: furgone contro tir, morto un uomo di 65 anni

di Redazione Web
Palermo piange un’altra vittima della strada. Un tragico incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in viale Regione Siciliana, arteria cruciale del traffico cittadino. A perdere la vita è stato Vito Tomasino, un uomo di 65 anni, rimasto coinvolto in un violento scontro mentre si trovava alla guida del suo furgone.

L’impatto è avvenuto sulla carreggiata in direzione Catania, all’altezza del civico 8161, nella zona di Brancaccio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il furgone condotto da Tomasino si è scontrato, per cause in fase di accertamento, con un autoarticolato che percorreva la stessa direttrice.

Le condizioni del 65enne sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e gli sforzi dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere in serata a causa dei gravissimi traumi riportati.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le pattuglie della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico della Circonvallazione.

