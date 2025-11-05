Scoperta frode milionaria sui bonus edilizi: 4 persone ai domiciliari, sequestrati 5 milioni

Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Finanzieri del Comando Provinciale stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti e un decreto di sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro, emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa.
Gli indagati sono gravemente indiziati, allo stato degli atti e salvo il principio di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi a danno del bilancio dello Stato in materia di bonus edilizi.
