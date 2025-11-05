Economia&Lavoro

Carta dedicata a te, come ritirarla alla Posta

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Carta Dedicata a Te 2025: contributo 500€ per famiglie | Requisiti e modalità

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre.
Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in ufficio postale presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. In particolare, nei 93 uffici della provincia di Palermo abilitati alla prenotazione del turno da app o dai canali aziendali dedicati, il ritiro potrà essere pianificato selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’orario dell’appuntamento.

Negli uffici postali a doppio turno è consigliabile presentarsi nella fascia oraria 14.30 – 17, mentre negli uffici postali mono turno la fascia oraria consigliata è 11 – 13; in entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio comune.

News suggerite per te:

  1. Accredito Carta Dedicata a Te 2025, non tutti lo riceveranno, chi è escluso
  2. Carta Dedicata a Te 2025, prepagata da 500 euro per la spesa, ecco chi la riceverà
  3. Assalto agli uffici postali di Palermo: ressa e minacce per la Carta Inclusione
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Vincono il concorso per la Regione Sicilia ma non firmano o si dimettono, stipendi troppo bassi
Economia&Lavoro
Cammina per strada e si accascia a terra senza vita: tragedia in pieno centro a Palermo
Cronaca
Partinico celebra cultura e gusto con “D’inchiostro e di vino” alla Real Cantina Borbonica
Eventi
Liste d’attesa, l’Asp di Palermo attiva il “Percorso di tutela”: come richiedere una visita in tempi brevi
Cronaca In primo piano
Frane, al via consolidamento del quartiere di San Giusto a Misilmeri
Politica