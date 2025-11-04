Tenta di recuperare il cellulare e precipita dal primo piano: grave una 32enne

Una banale distrazione che poteva trasformarsi in tragedia. È ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Messina una donna di 32 anni, di origine ungherese e senza una fissa dimora, protagonista di un drammatico incidente avvenuto lo scorso sabato. La donna ha compiuto un volo di circa quattro metri, precipitando dal primo piano della casa di accoglienza “Fratelli Tutti” nel cortile sottostante.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del gesto ci sarebbe stato il tentativo di recuperare il proprio smartphone, cadutole accidentalmente oltre la finestra. In un impeto tanto istintivo quanto pericoloso, la trentaduenne si sarebbe arrampicata su una barriera in plexiglas per sporgersi e afferrare il dispositivo. Proprio in quel momento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente nel vuoto.

L’impatto con il suolo è stato violento e le ha causato un politrauma su diverse parti del corpo. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I medici mantengono la prognosi riservata, ma secondo quanto trapela non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni restano comunque serie e costantemente monitorate dall’equipe sanitaria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Al momento, l’ipotesi della caduta accidentale durante il tentativo di recupero del cellulare rimane la più accreditata, ma gli inquirenti stanno completando tutti gli accertamenti del caso per escludere altre piste.