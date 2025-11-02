Cronaca

Operatore 118 travolto da auto pirata mentre soccorre uomo colto da malore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ieri, lungo la SS115, nel tratto in direzione del cimitero di Farello, un equipaggio della ProCivis è rimasto coinvolto in un incidente mentre prestava soccorso nell’ambito del servizio Eccedenza 118. Il soccorritore Luca Cattuti era intervenuto per assistere un anziano automobilista colto da malore. Durante l’intervento, un veicolo, nel tentativo di sorpassare la fila di auto ferme, ha investito i volontari, colpendo alle spalle Cattuti. Il conducente dell’auto pirata è fuggito immediatamente dopo L’impatto. Fortunatamente, le condizioni di Luca Cattuti non destano preoccupazioni.

Riccardo Castro, Presidente della SEUS 118 Sicilia, esprime piena vicinanza a Luca, ai volontari della ProCivis e al Consorzio Co.re.sa, che, insieme alle associazioni di volontariato e ai consorzi regionali, si impegnano con grande dedizione al servizio della comunità.

«Tutti i Soccorritori rappresentano una risorsa preziosa – sottolinea Castro –. Chi corre verso il pericolo per salvare vite merita il massimo rispetto e protezione. È fondamentale garantire loro sicurezza e serenità nello svolgimento del lavoro, riconoscendo e valorizzando il loro impegno con il sostegno di tutti i cittadini».

