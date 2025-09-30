Dramma a Palermo, uomo travolto dal tram in Corso dei Mille

Drammatico incidente in pieno giorno a Palermo, dove un uomo di circa sessant’anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato investito da un tram. La tragedia si è consumata intorno alle 13 in corso dei Mille, all’altezza dell’incrocio con via Gian Filippo Ingrassia, una delle arterie più trafficate della città.

Secondo una prima, frammentaria ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito violentemente alla testa dalla parte anteriore di un convoglio della linea 1. In quel momento, il tram viaggiava gremito di studenti che, come ogni giorno a quell’ora, rientravano a casa da scuola. L’impatto è stato tremendo e ha lasciato il sessantenne a terra, privo di sensi.

La scena si è trasformata in pochi istanti in un viavai di sirene. Sul posto sono piombati i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime, disperate cure sul luogo dell’incidente, hanno trasportato d’urgenza l’uomo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono state subito giudicate molto gravi e la prognosi resta riservata.

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate e pesantissime sulla viabilità. L’intera zona è andata letteralmente in tilt, con il traffico paralizzato in corso dei Mille e in tutte le strade limitrofe. Lunghe code di auto e mezzi pubblici hanno bloccato l’area per ore. Nel frattempo, gli agenti della Polizia Municipale hanno transennato il punto dell’impatto per eseguire tutti i rilievi del caso, fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.