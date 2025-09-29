Va a prendere il figlio a scuola e viene travolta da aiuto pirata, grave mamma

Paura e apprensione oggi a Vittoria, nel cuore pulsante di piazza Italia. Una scena che nessun genitore vorrebbe mai vivere: una donna è stata investita da un’auto pirata proprio mentre stava andando a prendere il figlio all’uscita di scuola. L’incidente è avvenuto a pochi passi dal noto monumento del cavallo di bronzo, in un’ora di punta e di fronte a numerosi testimoni.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il conducente del veicolo, dopo il violento impatto, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata prontamente assistita dai sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza per le prime cure del caso. Al momento, le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale, che ha immediatamente avviato le indagini. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e per dare un nome e un volto al responsabile di questo vile gesto.