Incidente sulla Palermo-Agrigento, fuoristrada precipita da un viadotto: gravi marito e moglie

Momenti di terrore e apprensione lungo la statale Palermo-Agrigento, teatro di un drammatico incidente. Una coppia di coniugi che viaggiava a bordo del proprio fuoristrada è precipitata nel vuoto per circa 15 metri, dopo essere uscita di strada all’altezza di un viadotto.

L’impatto, violentissimo, ha trasformato il veicolo in un groviglio di lamiere, lasciando i due occupanti intrappolati all’interno.

L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto si sono precipitate diverse squadre di soccorso in una corsa contro il tempo. L’intervento per liberare la coppia è stato particolarmente complesso e ha richiesto l’impiego dei Vigili del Fuoco e del loro nucleo speciale speleo-alpino-fluviale (SAF), specializzato in recuperi in zone impervie.

Una volta estratti dal veicolo, i due coniugi sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, giunti con diverse ambulanze. Le loro condizioni sono apparse subito molto gravi e, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove si trovano ora ricoverati in prognosi riservata.

Per permettere le delicate operazioni di soccorso e i rilievi di rito, la statale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato il fuoristrada a sfondare le barriere e a compiere il tragico volo.