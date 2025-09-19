Cronaca

Paura a Palermo, scoppia incendio in un appartamento, fuoco dalla cucina

Alle 2.30 circa di stanotte, alcune squadre VVF sono intervenute a Palermo in via Spinuzza per un incendio appartamento che ha coinvolto il terzo e ultimo piano di una palazzina.

Il personale VVF ha prontamente spento l’incendio, che ha interessato il locale cucina dell’appartamento, anche con l’aiuto dell’Autoscala. Non sono state coinvolte persone. Le cause dell’incendio sono in fase d’accertamento.

