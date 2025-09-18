Cronaca

Svincolo Forum verso l’apertura, a Palermo iniziati i lavori di bonifica dai rifiuti speciali

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Sono partiti ieri mattina i lavori di bonifica nell’area dello svincolo di Brancaccio (lato Forum), infrastruttura realizzata dal Comune di Palermo. L’obiettivo della ditta incaricata dalla Rap, la Furino Bonifiche ambientali, è di terminare le opere in 45 giorni lavorativi.

L’inizio dell’intervento arriva al termine delle opere propedeutiche di caratterizzazione dei rifiuti effettuate negli ultimi 4 mesi, ai quali sono seguiti il bando di affidamento dell’intervento e la relativa sottoscrizione del contratto e la redazione del piano di intervento, autorizzato dall’Asp di Palermo.

La speranza é che, una volta terminata la bonifica, lo svincolo Forum Brancaccio lungo la A19 possa finalmente aprire.

