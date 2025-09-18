Schianto fatale in Germania: perde la vita il siciliano Simone Gramaglia

Una comunità sotto shock, quella di Porto Empedocle, per la tragica notizia arrivata dalla Germania. Simone Gramaglia, un empedoclino di 51 anni che si era trasferito all’estero in cerca di un futuro migliore, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 15 settembre.

Stando alle prime informazioni, Simone viaggiava in auto con due amici quando, per dinamiche ancora da chiarire, il loro veicolo si è scontrato violentemente con un’altra automobile. Un impatto devastante, a seguito del quale la vettura è stata avvolta dalle fiamme, non lasciando scampo al 51enne. La violenza dell’incidente è stata tale che per l’identificazione ufficiale del corpo è stato necessario ricorrere al test del Dna.

La notizia ha scosso profondamente Porto Empedocle, dove Simone era un volto conosciuto e apprezzato. Prima di partire per la Germania, aveva lavorato come impiegato in un supermercato e, per un periodo, aveva gestito con il suocero un piccolo bar all’interno dello stadio comunale, un punto di ritrovo per tanti concittadini.

Simone Gramaglia, che era separato, lascia tre figlie. Sono state proprio loro, con il cuore spezzato dal dolore, a lanciare una raccolta fondi per sostenere le ingenti spese necessarie al rientro della salma in Sicilia. La risposta della comunità empedoclina è stata immediata e generosa: in poco tempo sono stati raccolti oltre 2.500 euro, un abbraccio collettivo per riportare Simone a casa.