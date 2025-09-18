In giro con lo scooter rubato al Forum: bloccato e arrestato un 32enne

Il suo piano sembrava perfetto: forzare un furgone, rubare lo scooter al suo interno e fuggire senza lasciare tracce. Ma la sua fuga è durata poco. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato, avvenuto nel parcheggio del centro commerciale Forum Palermo.

Tutto ha avuto inizio in via Pecoraino, quando l’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe scassinato la portiera di un furgone per impossessarsi di uno scooter custodito all’interno. Convinto di averla fatta franca, si è messo in sella al mezzo a due ruote, dirigendosi verso la zona di via Belmonte Chiavelli per nascondere la refurtiva.

Il suo tragitto, però, è stato interrotto bruscamente. Una telefonata tempestiva al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della stazione di Villagrazia, che hanno intercettato e bloccato il 32enne in via Brasca. I militari, dopo rapidi accertamenti sul posto, hanno confermato che lo scooter era proprio quello “sparito” poco prima dal Forum.

Il mezzo è stato recuperato e immediatamente restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo. Per il 32enne, invece, sono scattate le manette. Dopo l’identificazione in caserma, l’uomo è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto. Il Gip ha disposto la sua liberazione, applicando però la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.