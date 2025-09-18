Cronaca

In giro con lo scooter rubato al Forum: bloccato e arrestato un 32enne

Ruba uno scooter dal parcheggio del Forum a Palermo, ma viene arrestato dai Carabinieri. La sua fuga finisce in via Brasca
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il suo piano sembrava perfetto: forzare un furgone, rubare lo scooter al suo interno e fuggire senza lasciare tracce. Ma la sua fuga è durata poco. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato, avvenuto nel parcheggio del centro commerciale Forum Palermo.

Tutto ha avuto inizio in via Pecoraino, quando l’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe scassinato la portiera di un furgone per impossessarsi di uno scooter custodito all’interno. Convinto di averla fatta franca, si è messo in sella al mezzo a due ruote, dirigendosi verso la zona di via Belmonte Chiavelli per nascondere la refurtiva.

Il suo tragitto, però, è stato interrotto bruscamente. Una telefonata tempestiva al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della stazione di Villagrazia, che hanno intercettato e bloccato il 32enne in via Brasca. I militari, dopo rapidi accertamenti sul posto, hanno confermato che lo scooter era proprio quello “sparito” poco prima dal Forum.

Il mezzo è stato recuperato e immediatamente restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo. Per il 32enne, invece, sono scattate le manette. Dopo l’identificazione in caserma, l’uomo è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l’arresto. Il Gip ha disposto la sua liberazione, applicando però la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia.

News suggerite per te:

  1. Volevano bruciare 500 chili di rame rubato: sorpresi e arrestati nel Palermitano
  2. Che beffa a Brancaccio: lo svincolo Forum c’è ma non si vede, l’apertura aspetta da 4 mesi
  3. Schianto e fuga a Palermo: un 32enne confessa, ore d’ansia per un ragazzo in fin di vita
Nessun commento

Ultime notizie

Paziente in morte cerebrale dona i suoi organi, prelevati fegato reni e cornee a Partinico
Salute e Sanità
Monreale, furto con spaccata in via Venero: sfondata nella notte la porta del negozio “Seven Store”
Cronaca
Scomparso da fine agosto, ritrovato il 27enne Massimo Oliva
Cronaca
Schianto fatale in Germania: perde la vita il siciliano Simone Gramaglia
Cronaca
Svincolo Forum verso l’apertura, a Palermo iniziati i lavori di bonifica dai rifiuti speciali
Cronaca