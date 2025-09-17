Malore improvviso davanti alla sua ludoteca: muore a 47 anni nota educatrice

Agrigento si è svegliata con una notizia che ha spezzato il cuore della comunità. Angela Saieva, un’educatrice stimata e un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di famiglie, è scomparsa questa mattina a soli 47 anni. Un malore improvviso, fulminante, l’ha colta proprio davanti alla sua creatura, la ludoteca “Giocomondo” di via Esseneto, il luogo dove ogni giorno accoglieva con un sorriso i bambini della città.

La tragedia si è consumata in pochi, drammatici istanti, intorno alle otto, proprio mentre la zona si animava del consueto viavai di genitori e alunni diretti verso le scuole vicine. Angela era arrivata poco prima, pronta a iniziare un’altra giornata di lavoro e passione. Poi, l’improvviso malessere. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimarla, per lei non c’è stato nulla da fare.

Conosciuta non solo per le sue straordinarie doti professionali, ma anche per la sua profonda umanità, Angela Saieva era una figura amata in tutta Agrigento. Figlia di un noto notaio della città, aveva scelto di dedicare la sua vita all’educazione dei più piccoli, diventando un porto sicuro per tantissimi genitori che a lei affidavano i propri figli.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando tutti sotto shock. Incredulità e dolore sono i sentimenti che attraversano la città, che oggi piange la perdita di una donna che ha cresciuto, con amore e dedizione, un pezzo importante del suo futuro.