Tre Fontane, lite per soldi finisce a botte: aggredisce i consuoceri, ferita una donna disabile

Una tranquilla giornata di sole sulla spiaggia di Tre Fontane, nella zona di Campobello di Mazara, si è trasformata in un incubo per una coppia di coniugi. Quella che doveva essere una mattinata di relax in riva al mare è diventata teatro di una scena di inaudita violenza, avvenuta intorno alle 11 sotto gli occhi increduli di diversi bagnanti.

Secondo una prima ricostruzione, il consuocero della coppia si sarebbe avvicinato e, dopo un breve alterco verbale, si sarebbe scagliato contro di loro con una furia cieca. La prima a essere colpita è stata la donna, affetta dal morbo di Parkinson e costretta su una sedia a rotelle. L’aggressore l’avrebbe colpita con tale violenza da farla cadere rovinosamente dalla carrozzina sulla sabbia.

Nel tentativo disperato di proteggere la moglie, anche il marito è stato brutalmente aggredito. L’uomo ha incassato calci e pugni, riportando ferite significative, in particolare alla spalla e al braccio sinistro. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato la coppia in ospedale. I medici hanno emesso una prognosi di dieci giorni per la donna e di ben quattro settimane per il marito.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini. Dietro a questo gesto sconcertante, secondo quanto raccontato dall’uomo aggredito — un palermitano residente a Bergamo che possiede una casa estiva nella frazione balneare — ci sarebbero vecchi dissapori di natura economica, legati al mantenimento dei rispettivi figli, sebbene questi siano ormai sposati e autonomi. Scosso e ferito, l’uomo ha già annunciato di voler presentare una denuncia formale contro il suo aggressore.