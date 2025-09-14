CronacaIn primo piano

Tragedia in A29: sbanda con l’auto, scavalca il guard-rail e muore dopo un volo di 6 metri

L'uomo, 71 anni, era con la moglie e attendeva il carroattrezzi dietro il guard-rail. Un tentativo di tornare verso la carreggiata gli è stato fatale
Un destino crudele e una dinamica assurda hanno trasformato un banale incidente stradale in una tragedia. Mario Mauro, un turista napoletano di 71 anni, è morto ieri sera sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo in circostanze drammatiche. L’uomo era sopravvissuto illeso a uno sbandamento con la sua auto, ma ha trovato la morte pochi istanti dopo, precipitando da un terrapieno per circa sei metri.

Tutto ha avuto inizio quando la vettura su cui viaggiava con la moglie di 67 anni ha sbandato. In attesa dell’arrivo del carroattrezzi, la coppia aveva cercato riparo in un luogo apparentemente sicuro: dietro il guard-rail, lontani dal flusso di veicoli. A lanciare l’allarme sono stati due carabinieri liberi dal servizio, che hanno notato la situazione di pericolo.

Mentre attendevano i soccorsi, però, è accaduto l’imprevedibile. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il 71enne ha tentato di ritornare verso la carreggiata autostradale. In quel frangente, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto dal terrapieno adiacente alla corsia, compiendo un volo di circa sei metri.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, lo hanno trovato ancora in vita. L’uomo rispondeva alle domande dei sanitari del 118, che insieme ai Vigili del Fuoco hanno lavorato per recuperarlo in condizioni di estrema difficoltà. Una volta stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi. Mario Mauro è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La moglie, che ha assistito impotente alla terribile scena, è stata colta da un malore ed è stata trasportata in ospedale in stato di shock. La Polstrada ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere cosa abbia spinto l’uomo a compiere quel movimento fatale.

