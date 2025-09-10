Scoppia incendio, chiusa la A19 Palermo-Catania a Trabia

A causa di un incendio, è al momento chiusa l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, fra i km 17 e 16,200, lungo la carreggiata in direzione Palermo ed in località Trabia (PA).

È prevista una temporanea uscita obbligatoria presso lo svincolo di Trabia con rientro allo svincolo di Altavilla Milicia effettuando un percorso alternativo attraverso la strada statale 113.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile