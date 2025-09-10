Cronaca

Tensione sul volo Ryanair per Palermo, fuma nel bagno: denunciato un passeggero

Tensione sul volo Ryanair per Palermo. Un passeggero fuma in bagno prima di atterrare: sbarcato e affidato alla polizia
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Momenti di alta tensione sul volo Ryanair decollato da Pisa lunedì sera, con destinazione Palermo. A una ventina di minuti dall’atterraggio, un passeggero di circa 40 anni ha trasformato la tranquillità della cabina in un caso da gestire, mettendo a rischio la sicurezza di tutti.

L’uomo si è chiuso nel bagno in coda all’aereo e, ignorando ogni divieto, ha acceso una sigaretta, gettando poi con noncuranza la cicca nello scarico del wc. Un gesto non solo proibito, ma estremamente pericoloso.

Quando la porta del bagno si è aperta, un’inconfondibile puzza di fumo ha invaso la cabina, immediatamente notata da un’assistente di volo. L’intervento dell’equipaggio è stato rapido, ma la reazione del passeggero ha complicato le cose: l’uomo si è mostrato per nulla collaborativo, rifiutandosi di mostrare la carta d’imbarco e di presentarsi dal comandante.

Nonostante il clima teso, il personale di bordo ha gestito la situazione con grande professionalità, mantenendo il controllo fino all’atterraggio all’aeroporto Falcone e Borsellino. Ad attenderlo sulla pista, però, c’erano le forze dell’ordine. Gli agenti sono saliti a bordo per identificare e far scendere l’uomo, mentre agli altri passeggeri è stato chiesto di rimanere seduti, richiesta che hanno rispettato con grande senso di responsabilità.

News suggerite per te:

  1. Odissea sul volo Palermo – Venezia: coppia di viaggiatori fa causa a Ryanair e ottiene 500 euro
  2. “Beccate chi truffa”: la mossa di Ryanair che fa discutere, più soldi al personale per ogni valigia extra
  3. Fuma sigaretta, si sente male e precipita dal balcone: morto ex poliziotto palermitano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Morto l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, trovato senza vita in casa: ipotesi suicidio
Cronaca
Schianto sulla SS 187, morto il 27enne Tommaso Di Giacomo: chiesto processo per donna che guidava la Panda.
Cronaca
Addio al degrado sul mare di Palermo: 20 milioni per trasformare il Roosevelt in un centro scientifico d’eccellenza
Economia&Lavoro
Testamento Pippo Baudo, colpo di scena: eredità milionaria anche per la storica assistente Dina Minna
Società
Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello
Cronaca