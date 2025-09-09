Scena da film in via Libertà: ladro con lo zaino di gioielli sul tetto ma finisce male

Un furto rocambolesco, degno di un film d’azione, è finito male per un uomo di 45 anni a Palermo. Ieri, in via Libertà, una segnalazione ha messo in allarme la polizia, che ha sventato un colpo ardito e piuttosto sfortunato per il malvivente.

Tutto è cominciato quando alcuni passanti, notando movimenti sospetti in un appartamento al primo piano, hanno chiamato il 113. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale si sono precipitati sul posto. Inizialmente sembrava tutto tranquillo, ma poi… sorpresa! “Agli agenti – si legge in una nota ufficiale della polizia – è bastato girare l’angolo per notarlo penzoloni sul muro con uno zaino sulle spalle contenente la refurtiva tra pc portatili e gioielli“. Immaginate la scena!

Il ladro, vistosi scoperto, ha provato una mossa disperata. Invece di arrendersi, è rientrato nell’appartamento, ha usato l’ascensore, è salito fino al tetto e ha tentato di nascondersi lì, sperando di farla franca. Ma i poliziotti, tutt’altro che sprovveduti, hanno circondato l’edificio. Non c’è voluto molto per trovarlo rannicchiato, intento a fare il possibile per non essere visto.

La vicenda si è conclusa con l’arresto del 45enne, portato negli uffici di polizia. La refurtiva, che includeva preziosi gioielli e computer portatili, è stata interamente recuperata e, con sollievo del legittimo proprietario, è stata subito riconsegnata. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.