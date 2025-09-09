Società

Carta dedicata a te, lo Stato regala 500 euro a famiglia ma con limite ISEE

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Via alla Carta dedicata a te. L’Inps annuncia l’apertura dal 10 settembre alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni del servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo denominato “Carta Dedicata a te” per l’annualità 2025. In un messaggio l’istituto ricorda che i Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’Inps e i Comuni”.

Per fruire della misura non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari saranno individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre misure di inclusione o sostegno al reddito (Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti, ecc.) di carattere nazionale, regionale o comunale, nonché prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

Il contributo è pari a 500 euro l’anno per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane S.p.A. attraverso Postepay, ed è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sono previste complessivamente 1.157.179 carte, consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026.

Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

L’Inps ricorda che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 di oggi, data di chiusura definitiva dell’applicativo web. “Come per le precedenti annualità della “Carta dedicata a te”, si legge nel messaggio, i responsabili delle Strutture territoriali dell’Inps avranno cura di dare massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai Comuni per l’accesso all’applicativo web, fornendo il supporto tecnico necessario per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti”.

News suggerite per te:

  1. Torna la carta dedicata a te da 500 euro, è ufficiale: requisiti e come richiederla
  2. Arriva la Carta “Dedicata a Te” 2025, c’è la data dall’INPS
  3. Assalto agli uffici postali di Palermo: ressa e minacce per la Carta Inclusione
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Morto l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, trovato senza vita in casa: ipotesi suicidio
Cronaca
Schianto sulla SS 187, morto il 27enne Tommaso Di Giacomo: chiesto processo per donna che guidava la Panda.
Cronaca
Addio al degrado sul mare di Palermo: 20 milioni per trasformare il Roosevelt in un centro scientifico d’eccellenza
Economia&Lavoro
Testamento Pippo Baudo, colpo di scena: eredità milionaria anche per la storica assistente Dina Minna
Società
Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello
Cronaca