Cade da 10 metri mentre lavora sul tetto: un altro operaio morto in Sicilia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ancora una morte sul lavoro in Sicilia. La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 8, in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. Un operaio di 47 anni ha perso la vita in un terribile incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato, insieme a un collega, nella realizzazione della tettoia di un nuovo capannone industriale. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Ogni sforzo si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è atterrato anche l’elisoccorso. A essere fatali per l’operaio sono stati i numerosi traumi riportati nella caduta, in particolare quello alla testa.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Giarre, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Presente anche il magistrato di turno, che ha assunto il coordinamento delle indagini per accertare eventuali responsabilità.

