Partinico, attraversa sulle strisce e viene investita: grave una professoressa

Momenti di grande apprensione e paura a Partinico. Una professoressa dell’istituto superiore “Danilo Dolci” è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale della Regione Siciliana, una delle arterie più trafficate della città. L’impatto è avvenuto all’altezza della nuova autostazione, in direzione via Forlì.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un giovane del posto. Una scena drammatica, avvenuta sotto gli occhi di diverse persone. Il ragazzo al volante, visibilmente scosso, si è fermato immediatamente per prestare i primi, concitati soccorsi, mostrando fin da subito grande senso di responsabilità.

In pochi istanti, a soccorrere la sfortunata insegnante sono arrivati anche i suoi colleghi, che si trovavano nelle vicinanze e hanno assistito alla scena o sono stati allertati dalle grida. Un capannello di persone si è subito radunato, mentre venivano allertati i soccorsi.

Sul posto è giunta in breve tempo un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo aver stabilizzato la donna, ne hanno constatato la gravità delle condizioni e hanno disposto l’immediato trasporto in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. La professoressa è stata presa in carico dai medici per tutti gli accertamenti diagnostici del caso.

La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo per effettuare i rilievi di rito. Spetterà agli agenti ricostruire ogni dettaglio per accertare le responsabilità.