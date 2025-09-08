Cronaca

Palermo, rogo devasta una falegnameria: donna intrappolata dal fumo

Paura a Palermo per un incendio in una falegnameria. Una donna intossicata dal fumo. Vigili del fuoco spengono le fiamme
Paura a Palermo, dove un violento incendio è divampato all’interno di una falegnameria. Le fiamme, alte e minacciose, hanno sprigionato in pochi minuti una densa colonna di fumo nero che ha rapidamente invaso anche l’appartamento al piano di sopra.

All’interno dell’abitazione si trovava una donna, che è rimasta intossicata dalle esalazioni. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono piombati i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna, e diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

L’intervento dei pompieri è stato decisivo per domare il rogo, che minacciava di estendersi, e per mettere in sicurezza l’intera area attraverso le operazioni di bonifica. Una volta spento l’ultimo focolaio, sono scattati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio.

