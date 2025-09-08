Cronaca

Inseguimento a Misilmeri, bloccati e arrestati 29enne e 30enne: avevano un coltello

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Misilmeri – tentano la fuga ma vengono arrestati dai Carabinieri

I militari della Sezione Radiomobile di Misilmeri hanno arrestato un 29enne e un 30enne, già noti alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

I due indagati, dopo essere stati fermati per un controllo, hanno provato a darsi alla fuga a bordo di un’autovettura, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine dopo un breve inseguimento.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, uno dei due fermati è stato denunciato in stato di libertà anche per il porto abusivo di un coltello, rinvenuto all’interno di un marsupio, nonché segnalato alla Prefettura per la detenzione di una modica quantità di hashish occultata all’interno di una sigaretta elettronica.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

