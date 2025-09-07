Tragedia a Caltanissetta, sconfitto da un male incurabile a soli 14 anni: addio a Francesco Avanzato

Caltanissetta è avvolta da un dolore profondo e composto per la perdita di Francesco Avanzato, un ragazzo di soli quattordici anni strappato alla vita da una malattia che non conosce pietà. La sua scomparsa ha scosso l’intera città, che si è raccolta in un abbraccio silenzioso attorno alla sua famiglia, già segnata, appena un anno fa, dalla perdita del papà di Francesco.

Un’ondata di affetto si è riversata sui social network, dove amici, conoscenti e l’intera comunità hanno lasciato messaggi di cordoglio per esprimere vicinanza in un momento così buio. Parole di conforto sono arrivate anche dal mondo della scuola: “Tutta la comunità dell’I.I.S.S. ‘Luigi Russo’ si stringe intorno ai familiari”, si legge in una nota dell’istituto. “Ti ricorderemo tutti, innocente vittima di un male incurabile che non dà scampo nemmeno ai più giovani”.

Anche il mondo dello sport piange il giovane. I “Miners”, la sua squadra di basket, lo hanno ricordato con parole toccanti: “Ci uniamo all’immenso dolore della famiglia Avanzato. Ti ricorderemo sempre per come eri: un ragazzo solare, allegro e con una palla di basket in mano”.

Per Francesco, descritto da tutti come un ragazzo dal sorriso d’oro e dall’animo gentile, è nata anche una gara di solidarietà. Gli amici del fratello hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia, un gesto concreto per “far sentire maggiormente la nostra presenza per la brutta perdita”.