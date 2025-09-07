Cronaca

Si trova una mucca in mezzo alla strada e la centra in pieno: 33enne lotta per la vita a Villa Sofia

di Redazione Web
Un incidente tanto insolito quanto drammatico a Torretta, nel Palermitano. Un giovane di 33 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo essersi scontrato violentemente con il suo scooter contro una mucca. L’animale, secondo le prime ricostruzioni, era fuggito poco prima dal recinto di un’azienda di allevamento della zona, vagando senza controllo sulla carreggiata.

L’impatto è stato inevitabile e tremendo. Il trentatreenne è stato sbalzato dal mezzo, riportando gravi traumi su tutto il corpo. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova attualmente ricoverato. I medici mantengono la prognosi riservata e le sue condizioni sono considerate critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica. L’obiettivo principale è ora quello di risalire al proprietario della mucca per accertare eventuali responsabilità legate alla mancata custodia dell’animale.

