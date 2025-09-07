Tragedia in moto nel Siracusano: tre vite spezzate sull’asfalto, un bimbo perde mamma e papà

Una domenica mattina si è trasformata in un incubo sull’asfalto della Strada Statale 124, nell’entroterra siracusano. Intorno alle 10, nel tratto tortuoso che unisce Palazzolo Acreide e Cassaro, un violento scontro frontale tra due motociclette ha causato la morte di tre persone.

A perdere la vita sono stati Nunzio Parisi, 33 anni, e la sua compagna Giuliana Briguglio, 39 anni, una coppia originaria di Grammichele, in provincia di Catania. Viaggiavano insieme a bordo della loro Kawasaki quando si sono scontrati con un’altra moto dello stesso marchio. Lasciano un figlio di soli 10 anni. La terza vittima è un uomo di 40 anni, di nazionalità romena ma residente in provincia di Ragusa, che era alla guida dell’altra due ruote.

L’impatto è stato devastante. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per due dei motociclisti non c’è stato nulla da fare. Per Nunzio Parisi, le cui condizioni erano apparse subito disperate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Noto, che hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Grammichele. Il sindaco, Pippo Greco, ha espresso il dolore della città: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della Giunta, del Presidente del Consiglio e di tutti i Consiglieri Comunali per il gravissimo incidente. Al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.