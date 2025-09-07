Drammatico scontro frontale tra due moto: il bilancio è di due morti e un ferito grave

Una domenica mattina si è trasformata in tragedia lungo la provinciale che da Cassaro si snoda verso Palazzolo Acreide, un nastro d’asfalto tristemente noto per gravi incidenti. Due motociclette, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente in un impatto di una violenza inaudita.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. I corpi dei centauri sono stati sbalzati a diversi metri di distanza dai mezzi, ridotti a un groviglio di lamiere. Nonostante la rapidità dell’intervento del personale del 118, per due persone non c’è stato scampo: i loro cuori hanno smesso di battere sull’asfalto.

Una terza persona, le cui condizioni sono apparse subito disperate, è stata stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Lotta ora tra la vita e la morte.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Spetterà a loro fare luce sulle responsabilità e capire cosa abbia portato all’ennesima tragedia sulle strade siciliane.