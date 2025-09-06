Cronaca

Tragedia in strada a Palermo: parcheggia l’auto per tornare a casa ma muore sul marciapiede

Una tranquilla mattinata si è trasformata in tragedia oggi a Palermo, in via Malaspina. Un uomo di 82 anni ha perso la vita in strada, proprio mentre stava compiendo un gesto quotidiano: parcheggiare la sua auto per tornare a casa.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe avvertito un malore improvviso. Con le ultime forze, è riuscito a chiedere aiuto ai passanti prima di accasciarsi a terra, sul marciapiede, a pochi passi da un panificio. Immediato l’intervento di alcune persone che si trovavano sul posto, le quali hanno tentato di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Poco dopo sono giunte un’ambulanza del 118 e un’auto medica. Nonostante i ripetuti e disperati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno transennato l’area per consentire lo svolgimento dei rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto e confermare le cause naturali del decesso.

