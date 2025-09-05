Venerdì da incubo sull’A29: bloccati in auto da ore, un incidente manda in tilt il traffico

Autostrada A29, mattinata da incubo: incidente a Carini e traffico in tilt verso Palermo

PALERMO – Una mattinata di passione per centinaia di automobilisti sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un incidente, avvenuto in direzione del capoluogo, ha trasformato l’arteria stradale in una lunga e immobile fila di lamiere, mettendo a dura prova la pazienza di chi era in viaggio in questo venerdì di fine estate.

Tutto è accaduto all’altezza dello svincolo di Carini, dove un’autovettura e un autocarro sono entrati in collisione. L’impatto ha bloccato la carreggiata, generando ripercussioni immediate e pesanti sulla viabilità. In poco tempo, si è formata una coda impressionante che, intorno alle 10 del mattino, ha raggiunto i 9 chilometri, partendo già dalla zona dell’aeroporto Falcone e Borsellino.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, che hanno gestito la complessa situazione del traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La buona notizia è che, nonostante la violenza dell’impatto, non si sono registrati feriti.

Le operazioni per liberare la carreggiata si sono concluse intorno alle 10:35 con la rimozione dei veicoli incidentati. Il traffico ha poi iniziato a defluire, seppur molto lentamente, nel tentativo di tornare alla normalità.