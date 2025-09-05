Cronaca

Cavallo traina carrozza abusiva in via Crispi sotto il sole, scatta il sequestro della Municipale

Stavolta sono state le telecamere a incastrare l'ennesimo gnuri che non rispettava l'ordinanza comunale che prevede lo stop nelle ore più calde della giornata, ovvero tra le 13.30 e le 15.30
Continuano a Palermo le operazioni di controllo del rispetto dell’ordinanza estiva per la tutela del benessere dei cavalli. Proprio oggi, in coordinamento con la Centrale operativa della Polizia municipale, che monitorava le immagini delle telecamere della Control room, gli uomini della stradale hanno fermato, in via Crispi, una carrozza sprovvista di regolare licenza, che violava lo stop nelle ore di punta.

«Al conducente sono state applicate le sanzioni amministrative previste e il sequestro del mezzo. Facciamo tutto il possibile, utilizzando gli strumenti in nostro possesso e mettendo in campo le forze di cui disponiamo». Lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli.

