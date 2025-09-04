Notte di “fuoco” a Misilmeri: ubriachi al volante, droga e un 16enne con un coltello

Notte di controlli a tappeto nel territorio di Misilmeri, dove i Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno messo in campo un servizio straordinario per contrastare l’illegalità diffusa. L’operazione, mirata a prevenire la guida in stato di ebbrezza, lo spaccio di droga e altri reati, ha prodotto risultati significativi, delineando un quadro preoccupante ma confermando l’efficacia dell’azione di presidio dell’Arma.

Il bilancio finale parla di sei persone denunciate a piede libero per diverse violazioni. Spicca il caso di un ragazzo di appena 16 anni, trovato in possesso di un coltello con una lama di 15 centimetri, che teneva nascosto in un marsupio. Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

Tolérance zero anche per chi si mette al volante dopo aver bevuto. Tre uomini, di età compresa tra 39 e 50 anni, sono stati fermati e denunciati dopo che l’etilometro ha confermato un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito (superiore a 0,8 g/l). Altri due uomini, di 19 e 47 anni, sono finiti nei guai per guida senza patente: i controlli hanno infatti rivelato che entrambi si erano messi alla guida più volte nell’ultimo biennio senza aver mai conseguito la licenza.

L’imponente dispiegamento di forze ha permesso di identificare 80 persone e ispezionare 54 veicoli. Le verifiche hanno portato anche a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 4.000 euro.

Infine, l’attività ha toccato anche il fronte del consumo di droghe: sette uomini, di età compresa tra 19 e 42 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti. Un’operazione che riafferma l’impegno costante dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare la microcriminalità sul territorio.