Perde il controllo dell’auto e precipita in una scarpata: muore un 20enne nell’Agrigentino

Incidente mortale ad Agrigento. A spezzarsi è stata la vita di Giuseppe Vinti, un ragazzo di appena 20 anni di Raffadali, vittima di un drammatico incidente avvenuto intorno alle tre del mattino in contrada Cozzo Tahari, nella frazione di Montaperto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era al volante della sua auto quando, per ragioni ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura, ormai ingovernabile, è uscita di strada, terminando la sua corsa in fondo a un burrone. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

L’allarme, scattato nel cuore della notte, ha fatto convergere sul posto i Carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e un’ambulanza. Ma quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’abitacolo, per Giuseppe non c’era purtroppo più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Ai militari spetta ora il difficile compito di ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo per capire cosa abbia innescato la tragedia.

