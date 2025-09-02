Cronaca

Furbetti della corrente a Palermo, a Borgo Nuovo: intera palazzina allacciata gratis alla rete elettrica

A Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, cinque persone sono state denunciate per furto di energia. La loro palazzina era allacciata abusivamente
di Redazione Web
1 minuti

A Borgo Nuovo, un’intera palazzina era alimentata grazie a un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica. A seguito di un controllo mirato in largo delle Petralie, i Carabinieri della stazione locale, in collaborazione con i tecnici specializzati dell’Enel, hanno scoperto il sistema fraudolento.

Durante l’ispezione, i militari hanno notato che, nonostante il contatore ufficiale fosse staccato, l’energia elettrica continuava a fluire regolarmente negli appartamenti. L’edificio, di fatto, riceveva corrente tramite un collegamento illegale alla rete di E-distribuzione, senza alcun contratto di fornitura attivo.

L’operazione si è conclusa con la denuncia per furto aggravato di energia elettrica a carico di cinque residenti, tra cui quattro donne di età compresa tra i 27 e i 54 anni.

