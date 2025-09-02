Coppa Italia Serie C1: tanto spettacolo nel turno d’andata, sabato il ritorno per decidere tutto

Sabato pomeriggio sono scese in campo le 28 squadre partecipanti alla Coppa Italia 25/26 del Campionato di Serie C1 di futsal. Tutte e 14 le partite sono hanno regalato spettacolo e alcune squadre vantano un buon risultato in vista del match di ritorno e considerando il fatto che passerà la squadra che nei due match avrà segnato più reti, mentre altre squadre decideranno il loro destino con la consapevolezza di dover ribaltare il risultato. In caso di parità di reti si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente. Di seguito i risultati dei match:

A) SAN VITO LO CAPO – SPORT CLUB GIUDECCA = 5-1

B) ISOLA C5 – DON BOSCO BONIFATO = 1-2

C) AGRIGENTO FUTSAL- AKRAGAS FUTSAL = 5-10

D) CITTÀ DI LEONFORTE – PGS VIGOR SAN CATALDO = 2-4

E) FUTSAL CLUB PALERMO – ATLETICO MONREALE = 3-3

F) ORATORIO SAN VINCENZO – PALERMO CALCIO A 5 = 1-5

G) MERLO CALCIO A 5 – POLISPORTIVA REAL SPORTS = 5-2

H) PIOPPO FUTSAL – PALERMO FUTSAL 89ERS = 6-2

I) VILLAFRANCA BEACH SOCCER -BARCELLONA FUTSAL = 2–3

L) VIGOR ITALA – SIAC (rinuncia da parte della società SIAC)

M) SAN NICOLÒ – PEDARA = 10-6

N) REAL PALAZZOLO – FUTSAL FERLA = 2–7

O) FUTSAL PALAGONIA – S.P. CARLENTINI CALCIO = 5–2

P) ME.TA. SPORT – FUTURA ROSOLINI CALCIO A 5 = 2-5

Q) NEW HANDBALL C. ROSOLINI – SCICLI SPORTING CLUB = 5-0

Le squadre che si qualificheranno al 2° Turno di Coppa Italia saranno abbinate in tal modo:

A-B

C-D

E-F

G-H

I-L

M-N

O-P-Q (triangolare)