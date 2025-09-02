Nuovo drammatico incidente stradale nel Palermitano, morte due persone sulla Statale

A seguito di uno scontro che ha coinvolto tre veicoli leggeri, è al momento chiusa la strada statale 189 “Della Valle del Platani”, al km 7 ed in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (PA).

Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, due persone sono decedute. Nello scontro tra una Bmw e una Peugeot sono morti padre e figlio rispettivamente di 86 e 56 anni. L’altro automobilista è rimasto illeso.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.