È morto Emilio Fede

Emilio Fede è morto: aveva 94 anni. A confermare la notizia al Corriere, la figlia Sveva.

Emilio Fede, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, era da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano, la Residenza San Felice di Segrate. Le condizioni di salute dell’ex direttore del Tg4 si sono aggravate negli ultimi giorni.

La figlia era al suo fianco per assisterlo, insieme alla nipote Ottavia, mentre il nipote Guelfo sta rientrando dall’estero per stare accanto al nonno.

Emilio Fede è stato una figura iconica del giornalismo televisivo italiano. La sua lunga carriera, avviata in Rai come inviato di guerra negli anni Sessanta e proseguita con la direzione del Tg1, ha avuto una svolta decisiva con il passaggio in Fininvest. Lì, per volontà di Silvio Berlusconi, ha fondato e diretto il Tg4 dal 1992 al 2012.

Per vent’anni, il suo telegiornale si è distinto come la voce più apertamente schierata a favore di Berlusconi, caratterizzato da uno stile inconfondibile, spesso sopra le righe e a tratti caricaturale, che Fede difendeva sostenendo di essere “il direttore più criticato, ma anche il più guardato”. Con i suoi editoriali e le sue celebri pause, ha incarnato un’era di giornalismo partigiano che ha segnato la televisione italiana.

La sua carriera ha subito una brusca interruzione nel 2012, in seguito al suo coinvolgimento nell’inchiesta “Ruby” che portò al suo addio a Mediaset. “Sono caduto, ma non ho mai smesso di essere Emilio Fede”, commentò in un’occasione.

Negli ultimi anni, la sua vita è stata segnata profondamente dalla scomparsa della moglie Diana De Feo, avvenuta nel giugno 2021. Sposati dal 1963, la loro unione è durata quasi sessant’anni. Nonostante la distanza fisica — lui a Milano, lei tra Roma e Napoli — il loro legame era profondo e costante. La perdita della moglie, che Fede ha definito “il dolore più grande”, ha rappresentato un colpo durissimo per il giornalista.