Incidente in via Altarello, auto investe bambino di 4 anni: è in codice rosso

Pomeriggio di paura a Palermo, in via Altarello, dove la spensieratezza di un bambino di soli quattro anni è stata interrotta nel modo più brusco. Il piccolo è stato investito da una Ford Ka mentre si trovava all’altezza del civico 180. Al volante dell’utilitaria c’era una donna di 38 anni, ora sotto shock.

L’impatto è stato violento. Il bambino è stato sbalzato a terra, battendo con forza la testa sull’asfalto. In quei drammatici istanti, è stata la stessa automobilista a prestare i primi, disperati soccorsi. Insieme alla madre del piccolo, giunta sul posto, lo ha caricato sulla propria auto per una corsa disperata verso l’ospedale pediatrico Di Cristina.

All’arrivo in ospedale, i medici hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, assegnando al bambino un codice rosso. Ora si trova ricoverato e sotto stretta osservazione da parte del personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La conducente dell’auto ha dichiarato ai militari di non aver potuto fare nulla per evitare il bambino, che sarebbe sbucato in strada all’improvviso. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla vicenda.