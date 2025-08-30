Folle pomeriggio a Palermo: ruba una Bmw, i residenti contro i carabinieri per salvarlo

Un pomeriggio di ordinaria follia ha scosso il cuore di Palermo, trasformando le vie del centro in un teatro di tensione e caos. Tutto è iniziato con il furto di una potente moto Bmw, sparita in pieno giorno dalla zona del Politeama. Il ladro, un giovane del posto, non ha però fatto molta strada.

Una pattuglia dei carabinieri ha intercettato quasi subito il mezzo rubato, dando il via a un inseguimento a sirene spiegate tra le strade trafficate. La corsa è terminata in via Giuseppe La Masa, dove i militari sono riusciti a recuperare la moto. Il fuggitivo, sceso dal veicolo, ha tentato un’ultima, disperata fuga a piedi, ma è stato raggiunto poco dopo in via della Cera.

È stato in quel momento che la situazione è degenerata. Decine di residenti del Borgo Vecchio si sono riversati in strada, circondando le “gazzelle” e opponendosi con forza all’arresto. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: urla, spintoni e persino il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, nel tentativo di aiutare il ladro a scappare. La tensione è salita alle stelle, rendendo necessario l’intervento di altre pattuglie dei carabinieri e di diverse volanti della polizia.

Per disperdere la folla e mettere in sicurezza l’area, i militari sono stati costretti a utilizzare il taser per immobilizzare definitivamente il giovane. Una volta riportata una calma apparente, l’uomo è stato condotto presso la caserma del nucleo radiomobile. La sua posizione è ora al vaglio della Procura, che dovrà fare luce su una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un intero quartiere.