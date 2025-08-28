Cade con lo scooter e viene schiacciato dall’autobus, tragica morte di un 47enne

Incidente mortale, l’ennesimo di una scia di sangue che macchia le strade della Sicilia. A perdere la vita, nella notte, è stato Antonino Lombardo, un uomo di 47 anni. La tragedia si è consumata intorno alle due, in una collisione fatale tra lo scooter su cui viaggiava la vittima e un autobus di linea. La tragedia è avvenuta a Trapani.

Il drammatico impatto è avvenuto all’incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Marino Torre, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio degli inquirenti, per cause in fase di accertamento, il 47enne sarebbe finito tragicamente sotto il pesante mezzo pubblico, che in quel momento stava rientrando in deposito.

Nonostante l’allarme sia scattato immediatamente, per Antonino Lombardo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i Carabinieri del comando di Trapani, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente stradale che ha spezzato una vita.