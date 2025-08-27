Orrore in Sicilia, migrante sgozza un cane per strada e prova a mangiarlo

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per recenti episodi di disordini, ha scatenato l’orrore in paese: prima avrebbe sgozzato un cagnolino davanti a una farmacia, per poi trasportare la carcassa in strada con l’intenzione di mangiarla. È avvenuto a Naro, in provincia di Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio agghiacciante è avvenuto nella notte. L’uomo avrebbe catturato e ucciso il cane, per poi portarlo in via Rosa, la strada dove da giorni aveva stabilito un rifugio improvvisato. Lì avrebbe tentato di cibarsi dell’animale.

L’intervento dei Carabinieri, avvenuto questa mattina, ha messo fine alla macabra scena. I militari hanno fermato l’uomo, al quale era peraltro scaduto un foglio di via obbligatorio.

La sua figura non è nuova alle cronache locali. Negli ultimi giorni, lo stesso individuo si era reso protagonista di altri gesti che avevano destato forte allarme sociale. In precedenza, avrebbe torturato un altro cane utilizzando dell’olio bollente e, in seguito al suo arresto, aveva aggredito i Carabinieri. Aveva anche deturpato la stessa via Rosa, imbrattandola con vernice blu.